Раскрыт действенный способ отрастить волосы после выпадения

Блогерша Кирти с никнеймом kirtitewani раскрыла действенный способ отрастить волосы после выпадения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая информация появилась в ее TikTok.

На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала густые темные пряди, часть которых утратила натуральный пигмент и стала седой. По словам инфлюэнсерши, она регулярно пользуется домашним средством, которое помогло ей справиться с потерей волос.

Так, женщина посоветовала смешать стакан кокосового масла со столовой ложкой порошка амлы. Затем она порекомендовала добавить горсть листьев карри, столовую ложку семян пажитника, столько же семян черного кунжута и ветку алоэ вера.

Блогерша рассказала, что полученные ингредиенты необходимо добавить в кастрюлю, проварить в течение часа, а затем процедить. Полученное средство, уточнила она, необходимо наносить на волосы. "Лучшее масло для волос", - заключила Кити.

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