56-летняя Памела Андерсон показала естественную внешность в рекламе

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон показала естественную внешность на новом видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

56-летняя знаменитость приняла участие в рекламе премиального бренда средств для стирки постельного белья The Laundress. Так, в ролике звезда "Спасателей Малибу" предстала в объемном платье белого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

"Я люблю стирать. Я не рассматриваю стирку как рутинную работу. Я смотрю на это как на время, которое отведено только мне", - рассказала она в видео.

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