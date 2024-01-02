Кокорин опубликовал таинственный пост про первую любовь

Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин опубликовал таинственный пост, в котором упомянул первую любовь, на своей странице в Instagram после Нового года, передает Day.Az.

Публикация футболиста состоит из двух фотографий. На первой запечатлен он, а на второй - надпись "First Amore", что переводится как "первая любовь".

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