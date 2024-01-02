https://news.day.az/popularblog/1626687.html Кокорин опубликовал таинственный пост про первую любовь
Кокорин опубликовал таинственный пост про первую любовь
Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин опубликовал таинственный пост, в котором упомянул первую любовь, на своей странице в Instagram после Нового года, передает Day.Az.
Публикация футболиста состоит из двух фотографий. На первой запечатлен он, а на второй - надпись "First Amore", что переводится как "первая любовь".
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