Жительница Испании рассказала о необычных традициях на Рождество в стране

Жители Испании в Рождество стараются придерживаться древних традиций и обрядов, чтобы сделать праздник ярким и запоминающимся. Как передает Day.Az, об этом "Ленте.ру" рассказала блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. Она также назвала некоторые необычные подарки, которые обычно друг другу дарят каталонцы.

Каталонцы гордятся всем, что можно считать "местным". Поэтому часто дарят продуктовые подарки из местного ассортимента: сыры, вино, хамон, джемы и все для праздничного стола. Это называют Cesta de Navidad - корзинка с вкусностями. Каталонцы, да и испанцы в целом предпочитают открывать ее в рождественскую ночь и делиться угощениями с близкими.

"Важный атрибут семейного праздника - пирог в форме кольца El Roscon de Reyes, в котором спрятаны фигурка царя и горох. Если попадется фигурка, человек станет царем и будет ходить в короне в течение дня, а если горошек, то должен быть подопечным царя и выполнять все поручения. Все кондитерские Каталонии выпекают этот важный десерт, и его разметают с бешеной скоростью", - объяснила она.

Украшением Рождества в Каталонии принято считать фигурку Caga Tió, рассказала Алена Бердова.

"Это деревянная фигурка на двух передних ножках с улыбающимся лицом, которую накрывают одеялом, чтобы она не простудилась. Согласно традиции, с 8 декабря до Рождества, дети кормят и заботятся о Caga Tió, а в канун праздника, 24 декабря, в Сочельник, его бьют палками, чтобы он "отдал" им подарки и сладости. Эти фигурки стоят в рождественский сезон во многих магазинах и на уличных рынках, где их также и продают местные художники", - отметила блогер.

Кроме Caga Tió в Каталонии существует еще один удивительный обычай, связанный с Рождеством - театральные постановки Els pastorets. Они проходят во время праздников во многих городах Каталонии. Это сценки из библейских сюжетов: рождения Иисуса, борьбы добра и зла между ангелами и демонами, а также истории и диалоги пастухов во время первого Рождества, добавила собеседница "Ленты.ру".

Стоит сказать о Параде Трех Королей, который проходит 5 января. Это, пожалуй, один из самых популярных праздников. Именно они - Короли или Волхвы в Испании отвечают за выполнение традиционных задач Деда Мороза - за получение писем и раздачу подарков. В городах проходят шествия, а дети ждут этого дня больше всего

"Мэры городов вручают Королям волшебные ключи, чтобы они могли войти в каждый дом и оставить там подарки детям. Дети в этот день бегают к помощникам Королей - почтальонам - и отдают свои письма с пожеланиями. Еще в этот день всем зрителям шествия раздают сладости. Тонны конфет. Почему именно этот день? Считается, что в этот день мудрецы с Востока пришли в Вифлеем, чтобы принести в дар маленькому Иисусу золото, ладан и мирру. Поэтому подарки очень важны на этом празднике", - заключила Алена Бердова.

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