Деловой стиль одежды

Уверена, что каждая из вас, просыпаясь утром в первую очередь задается вопросом, что же мне сегодня надеть? И если вы из тех, кто долго выбирает образы, то это скорее всего может привести к тому, что вы скорее всего опоздаете на работу.

Поэтому советуем вам лучше всего посмотреть видео из страницы в соцсети Instagram фэшн-бьюти блогера Фаиги Мамедовой, где она поделилась идеями того, как можно одеться на работу в течение рабочей недели.

Представляем вашему вниманию эти кадры:

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