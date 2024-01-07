https://news.day.az/popularblog/1627441.html Сноубордистка случайно сняла гнавшегося за ней медведя
Сноубордистка случайно сняла гнавшегося за ней медведя
Сноубордистка выложила ролик своего спуска, а в это время за ней гнался медведь, которого она не видела.
Как передает Day.Az, весь ужас она осознала дома, когда просматривала отснятый материал.
Предлагаем читателям ознакомиться с выложенным в соцсети видео:
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