Сноубордистка случайно сняла гнавшегося за ней медведя

Сноубордистка выложила ролик своего спуска, а в это время за ней гнался медведь, которого она не видела.

Как передает Day.Az, весь ужас она осознала дома, когда просматривала отснятый материал.

Предлагаем читателям ознакомиться с выложенным в соцсети видео: