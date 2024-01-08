Мэттью Макконахи поделился фото 14-летней дочери

Мэттью Макконахи поделился фотографией своей дочери, которую в сети назвали "копией ее матери".

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, вот уже почти 20 лет счастлив в отношениях с бразильской моделью Камилой Алвес. "Я был так поражен ее красотой, что спросил не кто это, а что это такое", - смеясь, ранее признался актер. Вместе они воспитывают троих детей. Накануне голливудская звезда показал, как выглядит их 14-летняя дочь Вида.

Поклонники отметили, что она очень похожа на свою маму:"Близнец вашей жены", "Она копия Камилы".

Напомним, Мэттью Макконахи и Камила Алвес познакомились в 2006 году в одном из кафе, где модель отмечала свое 25-летие с подругами. Свадьбу они сыграли только в 2012 году. Торжество прошло в Техасе. Помимо дочери, они воспитывают 15-летнего Леви и 11-летнего Ливингстона.

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