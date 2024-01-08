Блогер разозлил подписчиков, бросив младенца в сугроб

Российский блогер Сергей Косенко подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. Соответствующие кадры мужчина опубликовал на своей странице на платформе Instagram.

На записи Косенко сначала раскачивает своего наследника, после чего на камеру бросает младенца в высокий сугроб. При этом полет ребенка запечатлен в замедленной съемке.

"Первый полет Лео", - написал блогер в комментарии к посту.

Однако часть подписчиков негативно отреагировала на новый ролик, обвинив Косенко в небрежном отношении к сыну. Более того, некоторые комментаторы пригрозили автору видео обращением в органы опеки.

Косенко, в свою очередь, попытался оправдаться перед пользователями социальных сетей и назвал запись постановочной. По его словам, вместо ребенка он кинул в сугроб куклу.

Но утверждения блогера не убедили зрителей. Многие комментаторы подчеркнули, что владелец канала с семью млн подписчиками "совсем помешался" на попытках увеличить свою аудиторию.

"Никакая это не кукла, ребенок закрывает и открывает глаза в полете", - указала одна из пользователей.