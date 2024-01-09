Джоди Фостер подверглась критике из-за своего высказывания

Джоди Фостер подверглась общественной критике после своего неоднозначного высказывания о поколении Z, передает Day.Az со ссылкой на People Talk.

В недавнем интервью The Gurdian Джоди Фостер рассказала о работе с молодым поколением, однако сразу же подверглась критике в Сети. "Они ужасно раздражают, особенно в плане работы. Они такие: "Не, что-то сегодня я не в том состоянии, приду-ка я в 10:30. Или когда я спрашиваю их, почему они не проверяют свои имейлы на грамматические ошибки, они такие: "Зачем мне это делать? Разве это не ограничивает меня?" - сказала Джоди.

Споры под интервью уже успели разгореться, большинство считает такую позицию ограниченной, хотя есть небольшой процент тех, кто защищает звезду "Молчания ягнят". "Бумерам невыносима идея о том, что у поколения Z более прогрессивный взгляд на работу, ради которой они не хотят жертвовать собой", - пишут комментаторы.

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