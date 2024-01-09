https://news.day.az/popularblog/1628083.html Виктория Бекхэм станцевала с невесткой на пляже - ВИДЕО
Виктория Бекхэм станцевала с невесткой на пляже - ВИДЕО
Дизайнер Виктория Бекхэм публично поздравила невестку Николу Пельтц с днем рождения. Она поделилась на своей странице в Instagram видео танцев с моделью на пляже, передает Day.Az.
"С днем рождения, Никола. Твоя любовь, доброта, талант и умение танцевать на песке в босоножках на высокой танкетке! Лучший партнер по танцам и невестка. Мы любим тебя, желаю чудесного дня", - написала бывшая солистка Spice Girls.
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