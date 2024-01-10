Раскрыт секрет похудения Дональда Трампа

Журналисты Page Six раскрыли секрет похудения бывшего президента США Дональда Трампа. Соответствующий материал со ссылкой на анонимные источники опубликован на сайте издания, передает Day.Az.

Выяснилось, что политику удалось сбросить почти 14 килограммов благодаря своей жене Мелании Трамп, которая скорректировала его диету. По словам инсайдеров, Трамп отказался от шведского стола в личной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Кроме того, с подачи супруги он начал есть более здоровую пищу.

Личный врач экс-главы США Брюс Аронвальд также заявил, что общее состояние здоровья Трампа превосходное. "Он снизил свой вес за счет улучшения диеты и продолжения ежедневной физической активности, сохраняя при этом строгий график", - заявил доктор в отчете.

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