Известный блогер побывал в США и пожаловался на цены

Известный российский блогер Илья Варламов побывал в американском штате Аляска и пожаловался на высокие цены на продукты. Подробности он раскрыл в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

"А что с ценами в продуктовых магазинах? Они очень высокие, потому что овощи и фрукты сложно сюда доставлять", - сказал Варламов.

Блогер показал цены на базовые продукты в магазине: пачка сливочного масла стоила 12 долларов, упаковка яиц - 8 долларов, литр молока - 13 долларов, буханка хлеба - 10 долларов, одно яблоко - 2,5 доллара, йогурт - 4 доллара.

"170 граммов малины - 21,55 доллара, боюсь, уроню, потом не расплатимся", - поиронизировал над стоимостью продуктов Варламов.