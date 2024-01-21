Ирина Шейк снялась в очках Шляпника и с таксой на руках

Российская супермодель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании сезона Spring-Summer 2024 бренда Vivienne Westwood. Как передает Day.Az, снимок появился в Instagram компании.

Перед камерой она позировала в летнем белоснежном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Образ она дополнила бархатными красными туфлями с бантом и очками в стиле Шляпника из "Алисы в стране чудес". На руках Ирина Шейк держала таксу с пестрым окрасом. Волосы ей распустили и сделали легкий нюдовый макияж.

За последние недели Ирина Шейк появилась сразу на двух обложках журнала. Сначала российская супермодель стала лицом нового выпуска журнала Elle. Ирина Шейк позировала в черных трусах и золотых босоножках на каблуках. Образ дополнила рубашка-бомбер, серьги, сумка с золотой ручкой и часы. А затем стала героиней кавера журнала 032c.

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