Анна Семенович показала лицо без макияжа

Певица Анна Семенович снялась без макияжа после посещения косметолога. Снимками она поделилась в Instagram.

45-летняя певица позировала перед камерой в белом халате, без укладки и макияжа. Анна Семенович рассказала, что находится в клинике-санатории, где проходит оздоровительные и косметологические процедуры у врачей. Она также подчеркнула, что уже успела сделать лимфодренаж и газожидкостный пилинг.

"Мне снова 20. Женихи "сорок плюс", мне больше не звоните! Интересуют мужчины до 28 лет", - иронично высказалась Семенович.

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