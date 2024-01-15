Памела Андерсон показала фото без макияжа

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

56-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых она запечатлена в коричневом вязаном свитере, черном шарфе и перчатках. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены.

Поклонники оценили естественную внешность звезды "Спасателей Малибу" в комментариях под постом, который набрал более 134 тысяч лайков. "Ты обладаешь великолепной природной красотой. Ты так вдохновляешь!", "Все еще самая красивая женщина в этом мире", "Наша героиня. Невероятно красивая", "Какая ты удивительная", "Совершенная", - высказывались они.

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