Соцсети удивила оптическая иллюзия с провалившейся в землю девочкой

Оптическая иллюзия с провалившейся в землю девочкой удивила пользователей соцсетей, передает Day.Az со ссылкой на Independent. Люди начали гадать, как такое возможно, и объяснение увиденному нашлось.

Иллюзию опубликовала в соцсетях мать девочки. Женщина рассказала, что обратила внимание на этот снимок, когда пересматривала другие фотографии с дочерью. На кадре видна только часть ребенка выше пояса.

"Это моя дочь, а где ее остальная часть?" - поинтересовалась она у подписчиков.

Комментаторы попытались объяснить увиденное, но многие признались, что иллюзия "расплавила им мозг".

"Думаю, она просто стоит в яме", - предположил один из участников обсуждения.

Однако зрители все-таки смогли докопаться до истины. Оказалось, девочка стоит за небольшой стеной, поверхность который идентична брусчатке на дороге - это и стало причиной иллюзии.