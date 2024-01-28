Врач перечислила способы улучшить состояние волос во время сна

Сертифицированный трихолог Тейлор Роуз перечислила способы улучшить состояние волос во время сна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, ночью появляется большая вероятность нанести повреждения своим прядям. В связи с этим специалистка посоветовала надевать перед сном атласную шапочку, распустив при этом под ней волосы. "Это предотвращает натяжение, алопецию и ломкость, полученные в результате трения о подушку", - объяснила Роуз.

Эксперт отметила, что вместо шапочки можно заплести волосы в косу и зафиксировать их с помощью атласной резинки. Она также предложила заменить обычную наволочку на шелковую.

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