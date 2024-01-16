Американская певица Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram, сообщает Day.Az со ссылкой на The Mirror.

Поп-звезда неоднократно удаляла свою учетную запись в соцсети. В этот раз Спирс деактивировала аккаунт через несколько дней после того, как она объявила, что больше никогда не будет заниматься музыкой и навсегда ушла из индустрии.

В своей учетной записи артистка откровенно рассказывала о конфликтах в семье, публиковала видео с танцами и кадры с фотосессий.