https://news.day.az/popularblog/1629842.html Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram
Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram
Американская певица Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram, сообщает Day.Az со ссылкой на The Mirror.
Поп-звезда неоднократно удаляла свою учетную запись в соцсети. В этот раз Спирс деактивировала аккаунт через несколько дней после того, как она объявила, что больше никогда не будет заниматься музыкой и навсегда ушла из индустрии.
В своей учетной записи артистка откровенно рассказывала о конфликтах в семье, публиковала видео с танцами и кадры с фотосессий.
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