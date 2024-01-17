Невесту арестовали на собственной свадьбе
В Мексике невесту арестовали прямо в день собственной свадьбы в ходе полицейского рейда. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror.
Нэнси Лизет собиралась выйти замуж за киллера Клемента Мендиолу Мартинеса по прозвищу El Raton (Мышонок). Его подозревают в вымогательстве и убийствах, причем невеста, по версии следствия, была его сообщницей и вместе с ним шантажировала местных фермеров.
Полиция узнала о предстоящей свадьбе и в назначенный день проследила за Лизет. Во время церемонии полицейские ворвались в помещение и задержали ее и шестерых мужчин в черном, которые, по всей видимости, были гостями на свадьбе.
Невесте надели наручники, когда она была в свадебном платье. На сделанных полицией снимках она в тиаре и фате.
Самому Мартинесу удалось ускользнуть. Полиция предложила 300 тысяч песо тому, кто поделится информацией о его местонахождении.
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