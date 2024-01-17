Пэрис Хилтон показала редкие кадры с сыном

Модель и актриса Пэрис Хилтон показала поклонникам в Instagram редкие кадры со своим сыном Фениксом в честь его первого дня рождения.

На одной из фотографий 42-летняя знаменитость позировала вместе с ребенком в доме. Пэрис Хилтон держала сына на руках. Актриса предстала перед камерой в белой футболке с надписью, брюках и розовой меховой шляпе, на которой была изображена первая буква ее имени. Ребенок был одет в белый комбинезон и слюнявчик.

"Год назад в нашу жизнь вошел прекрасный малыш-ангелочек, который принес столько любви и счастья. Мой драгоценный ребенок, ты больше, чем просто мечта. Ты делаешь мою жизнь полноценной. Каждый день с тобой - это бесценный подарок, я бесконечно благодарна быть твоей мамой", - написала Хилтон.

Она также пожелала своему сыну Фениксу "жизнь, которая будет наполнена смехом, любовью и чудесными приключениями".

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. В январе 2023-го знаменитость объявила о пополнении в семье. Она сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон.