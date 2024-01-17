Бывший сосед Брэда Питта раскрыл неприглядный секрет

Американо-канадский актер Джейсон Пристли раскрыл неприглядный секрет о гигиене своего коллеги Брэда Питта. На данную тему он высказался в эфире шоу Live with Kelly and Mark, выпуск которого доступен на YouTube.

Пристли, прославившийся исполнением роли Брендона Уолша в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", отметил, что в конце 1980-х годов жил с Питтом в одной квартире в Лос-Анджелесе, США. При этом, по словам артиста, приятели периодически состязались в том, кто дольше сможет обойтись без душа.

По словам гостя передачи, Питту всегда удавалось не мыться дольше, чем ему. "Не думаю, что он продолжает так делать, но тогда он мог долгое время не принимать душ", - уточнил бывший сосед звезды "Бойцовского клуба".