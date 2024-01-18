Парень спросил сестру о своем прозвище

Пользователь Reddit рассказал на портале, как решил узнать, почему многие члены семьи называют его по прозвищу, а не по имени, и узнал неожиданную для себя правду о родственниках. По словам молодого человека, из-за своего открытия он поссорился с матерью, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

17-летний автор поста раскрыл, что у него редкое имя, которое всегда ему нравилось. Однако, как отметил парень, у него также есть прозвище, каким его почти всегда называли многие члены семьи. "Это прозвище никак не связано с моим именем", - уточнил он.

Незадолго до Рождества молодой человек общался с двоюродной сестрой и решил узнать у нее, почему родственники никогда не зовут его по имени. "Она сказала мне, что им тяжело произносить мое имя и не думать при этом о моем двоюродном брате. Я спросил ее, о чем идет речь, а она сказала, что у нас в семье была целая драма, из-за которой все родственники чуть не перестали общаться с моей матерью", - добавил рассказчик.

Выяснилось, что мать парня назвала его в честь одного из четырех детей своей сестры, которые родились мертвыми. Родственники тогда раскритиковали это решение, однако женщина не стала его менять.

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