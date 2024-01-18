Йеменский пират, похожий на Тимоти Шаламе, снимает ТикТоки во время захвата кораблей

Пиратов Карибского моря знает каждый, а что насчет Йеменских пиратов? В Сети нашли одного из них и обсуждают его схожесть с Тимоти Шаламе. Признаться, мы в шоке..., передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Рашид Аль-Хадад стал звездой Интернета, когда опубликовал видео во время захвата корабля. Кудрявые волосы, небрежная щетина и куртка песочного цвета напомнила пользователям Тимоти Шаламе. И нам, кстати, тоже. А мы и не думали, что у Йеменских пиратов есть время выкладывать ТикТоки...

К слову, в ноябре 2023 года Йеменские пираты начали блокировать суда в Красном море.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!