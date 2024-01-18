Наряды в стиле Mob wife стали новым трендом

Наряды эстетики Mob wife ("жена мафиози") стали новым трендом в 2024 году. Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о стиле, вдохновленном образами жен мафиози из фильмов, в частности Кармела Сопрано, Адриана Ла Серва, Эльвира Хэнкок, Карен Хилл.

Последовательницы модного течения носят шубы, платья с анималистичным принтом и массивные золотые украшения. Они предпочитают ярко-красную помаду и небрежные укладки.

"Мы больше не хотим быть "Clean girl". У нас нет времени. Нам есть куда идти. Грязные волосы, грязный макияж - вот что такое Mob wife", - высказалась о новой тенденции блогерша @mikayla.

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