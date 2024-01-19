Жена Джастина Бибера снялась с «ангелом» Victoria's Secret

Модель Хейли Бибер снялась вместе с "ангелом" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол в новой рекламной кампании своей марки косметики Rhode. Бренд опубликовал фото в Instagram.

Перед камерой 27-летняя Хейли Бибер позировала в черном слитном купальнике Tropic Of C и массивных золотых серьгах. 35-летняя Кэндис Свейнпол предстала в кадре в раздельном купальнике, который состоял из топа с треугольными чашками и плавок. Образ Свейнпол идеально сочетался с монокини Бибер. Знаменитости были с мокрыми волосами и без косметики. Модели стояли на пляже Багамских островов и обнимали друг друга.

В июне 2022 года Хейли Бибер запустила свой косметический бренд, выпустив линию средств по уходу за кожей. Жена певца Джастина Бибера назвала собственную марку Rhode. На тот момент в ассортименте бренда было три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ. Спрос на средства был очень высоким. С первого дня в списке ожидания были 700 тысяч поклонников.

В 2018 году Хейли вышла замуж за канадского певца Джастина Бибера.

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