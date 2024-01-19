Женщина заехала заправить автомобиль и выиграла миллион долларов

Жительница США из штата Северная Каролина выиграла в лотерею один миллион долларов по купленному на заправке билету. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The U.S. Sun.

Шэрон Калпеппер заехала заправить автомобиль на станцию техобслуживания в городе Ньюпорт, штат Вирджиния, в понедельник, 8 января. Там женщина решила попытать удачу и купила билет лотереи Multiplier Mania за 10 долларов. Американка вернулась в машину, стерла защитный слой на билете и обнаружила, что разбогатела на один миллион долларов.

Калпеппер призналась, что ворвалась домой, крича от радости, а потом рухнула на пол. Женщина решила забрать деньги сразу, получив только 429 тысяч долларов после удержания налога. Если бы она согласилась на долгосрочные выплаты, то получила бы всю сумму в течение 20 лет.

Американка также призналась, что домашние не сразу поверили в ее удачу, так как она очень любит подшутить над ними. "Для меня это просто билет в новую жизнь. Первая половина 2024 года выглядит просто отлично", - описала свои чувства Калпеппер.

Она заявила, что потратит выигрыш на покупку новой машины, оплату счетов, ремонт дома и поездку в круиз.

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