"Вам точно 49?": Пенелопа Крус показала стильный образ

Голливудская актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимки появились в Instagram издания.

На обложке 49-летняя Пенелопа Крус позировала с угольно-черными стрелками и легкой укладкой. На других фотографиях она продемонстрировала несколько образов: твидовый жакет, облегающее мини-платье из тонкого трикотажа, его аналог с принтом в горошек и прозрачное черное.

"Красивая", "Вам точно 49?", "Совершенство", "Идеальная фигура", "Потрясающая красотка", "Богиня", - написали пользователи соцсетей в комментариях.