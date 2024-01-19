https://news.day.az/popularblog/1630700.html "Вам точно 49?": Пенелопа Крус показала стильный образ - ФОТО
"Вам точно 49?": Пенелопа Крус показала стильный образ - ФОТО
Голливудская актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимки появились в Instagram издания.
На обложке 49-летняя Пенелопа Крус позировала с угольно-черными стрелками и легкой укладкой. На других фотографиях она продемонстрировала несколько образов: твидовый жакет, облегающее мини-платье из тонкого трикотажа, его аналог с принтом в горошек и прозрачное черное.
"Красивая", "Вам точно 49?", "Совершенство", "Идеальная фигура", "Потрясающая красотка", "Богиня", - написали пользователи соцсетей в комментариях.
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