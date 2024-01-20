Блогер-кладоискатель нашел редкую монету во время раскопок

Блогер-кладоискатель из США нашел монету XIX века стоимостью 45,5 тысячи долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на видео мужчины на платформе TikTok обратило внимание The U.S. Sun.

Тиктокер с ником Prospector Tuck рассказал в социальной сети, что ему удалось обнаружить "лучшую монету в своей жизни". При помощи металлоискателя он смог найти несколько монет разных лет, однако самой ценной и старинной из них оказались так называемые "полдоллара с сидящей Свободой". Мужчина не смог сдержать эмоций. "О боже, я мечтал найти эту монету! Мечтал найти ее!" - говорит он в ролике, смывая со своей находки грязь.

Эти монеты чеканились с 1839 по 1891 год из чистого серебра. На их аверсе изображалась сидящая женщина с щитом в руках, на котором написано слово Liberty, то есть "свобода". На реверсе - белоголовый орлан с надписью United States of America над ним. Мужчина также рассказал, что в США до 1964 года все монеты номиналом 10, 25 и 50 центов делали из серебра и все они теперь могут стоить больших денег.

Пока неизвестно, за сколько он сможет продать полдоллара с сидящей Свободой. Эксперты должны оценить состояние находки. Обычно за такую монету в отличном состоянии можно выручить более 45 тысяч долларов.

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