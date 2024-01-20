Instagram будет отправлять засидевшихся допоздна детей спать

Instagram представил новую функцию, направленную на формирование осознанного потребления контента у подростков. Засидевшемуся допоздна юному пользователю, который более десяти минут просматривает короткие видео в разделе Reels или переписывается в разделе личных сообщений, Instagram предложит закрыть приложение и лечь спать, передает Day.Az со ссылкой на 3Dnews.ru.

Эти "ночные намёки" (Nighttime Nudges) автоматически появятся в учётных записях подростков, и отключить их не получится. В Instagram не уточнили, коснётся ли нововведение всех подростков или только детей до 18 лет. Идея нововведения в том, чтобы побудить подростков, которые не пользуются штатными функциями контроля времени, проведённого в соцсетях, закрывать приложения на ночь. "Хотим, чтобы подростки закрывали Instagram с чувством, что проводимое в приложении время значимо и расходуется целенаправленно, и мы знаем, что для молодых людей сон особенно важен", - заявили в администрации соцсети.

Instagram предлагает подросткам и их родителям целый набор средств для управления временем, проводимым в приложении. Помимо функций родительского контроля, есть также "Тихий режим" (Quiet Mode), при запуске которого в приложении отключаются уведомления, а на личные сообщения друзей и подписчиков отправляются автоматические ответы, что пользователь недоступен и занят чем-то другим, например, учится или спит.

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