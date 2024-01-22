110-летняя женщина назвала простые секреты долголетия

110-летняя жительница США отпраздновала день рождения в кругу семьи и назвала секрет своего долголетия: отказ от вредных привычек и семичасовой сон. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Chattanooga Times Free Press.

Тельма Мэй Кирби Литтл из населенного пункта Флинстоун, штат Джорджия, отметила знаменательную дату в среду, 17 января. Женщина живет в окружении многочисленных родственников - почти все семейство обитает во Флинстоуне и его окрестностях. У Литтл четверо детей, семь внуков, 14 правнуков и десять праправнуков.

Именинница отказалась общаться с прессой, однако ее внучка назвала секреты долголетия бабушки, которые оказались очень простыми. "Вот, что она всегда говорила: "Не пей спиртного, не кури, спи по семь часов. И не беспокойся по пустякам. Ни о чем не волнуйся"", - передала слова долгожительницы Джина Дерриберри.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!