Ведущий попросил участницу шоу заткнуться и разозлил пользователей сети

Ведущий шоу "Колесо Фортуны" (The Wheel of Fortune) на канале ABC Пэт Сейджак в шутку попросил участницу шоу замолчать. Пользователей соцсети X (бывший Twitter) разозлило такое поведение. Фрагмент, обсуждаемый пользователями, доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Участница шоу по имени Анджела узнала в эфире, что она выиграла почти 12 тысяч долларов. В этот момент Сейджак подошел к ней, чтобы раскрыть подробности ее победы. Он начал говорить, но победительница его перебила. "Заткнись!" - закричала она.

После эмоциональной реакции участницы ведущий закончил свою реплику. Он сообщил, что девушка стала обладательницей выигрыша в 11 900 долларов, на что Анджела отреагировала аплодисментами и радостными возгласами. "Заткнись!" - спародировав участницу, прокричал Сейджак.

Пользователи X сочли, что такое поведение ведущего неприемлемо. "Это было крайне неуважительно со стороны ведущего", "Участница просто разволновалась, узнав о победе, а ей сказали: "Заткнись". Она не заслуживает того, чтобы с ней так разговаривали, в шутку или серьезно", - высказались они.

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