Блогершу Карли и ее подругу чуть не пустили в самолет

Блогершу по имени Карли и ее подругу не пустили в самолет из-за непристойных нарядов и заставили переодеться. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом kittykudi8888 рассказала, что собиралась лететь в Нью-Йорк вместе с приятельницей. Для путешествия девушки выбрали одинаковые образы, состоящие из мини-юбок и укороченных топов ярко-оранжевого цвета, которые они купили в интернет-магазине.

По словам юзерши, одну из стюардесс оскорбил внешний вид пассажирок, вследствие чего их не пустили на борт и попросили сменить одежду. В результате блогерша заключила, что ей с подругой пришлось купить футболки в ближайшем сувенирном магазине и надеть их, прежде чем сесть в самолет.

Пользователи сети оценили поступок авиасотрудницы в комментариях под постом. "Бортпроводница не имела права заставлять их переодеваться", "Я считаю, что если вам не нравится, как кто-то одет, то просто не смотрите на него. Думаю, стюардесса вам просто позавидовала", - высказались они.