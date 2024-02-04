Кэти Перри смутила подписчиков снимком в образе инопланетянки

Американская певица и актриса Кэти Перри снялась с внешностью инопланетянки и удивила подписчиков в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте, передает Day.Az.

39-летняя поп-исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала с необычным гримом. На лбу звезды были прикреплены искусственные рога. При этом Перри надела платье бежевого оттенка с корсетным верхом и длинной юбкой. Свой образ она дополнила блестящими лодочками на высоком каблуке.

Фанаты неоднозначно оценили внешний вид артистки в комментариях под постом. "И для чего это?", "Что это за взгляд?", "Тупица", - написали одни. "Как же хороша!", "Замечательно", "Идеальная", - восхитились другие.

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