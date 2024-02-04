Мадонна показала свою 18-летнюю приемную дочь: «Африканская королева»

Певица Мадонна публично поздравила приемную дочь Мерси Джеймс с 18-летием. Звезда показала в соцсетях редкие кадры с именинницей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ты уже молодая женщина! Прекрасная африканская королева. Ты всегда была тихой, нежной, застенчивой и терпеливой. Пока все другие мои дети требовали внимания, ты пряталась под худи - никогда не хотела привлекать к себе внимание. Всегда скромная и добрая. Первая, кто говорит спасибо. Приходит обнять меня и сказать, как сильно что-то ценит. И всегда самая ответственная. Я действительно поражена женщиной, которой ты стала: наполненной и сияющей, талантливой и душевной", - написала артистка.

Знаменитость удочерила Мерси Джеймс, рожденную в Малави, когда той было три года. Певица официально оформила все документы и в 2009 году увезла ее в США. А в 2017 году Мадонна забрала из Африки двух сестер-близняшек Стеллу и Эстер.

У звезды двое биологических детей и четверо приемных. Мадонна впервые стала матерью в 38 лет, она родила дочь Лурдес от кубинского спортсмена Карлоса Леона, а через год певица рассталась с отцом ребенка. Позже знаменитость вышла замуж за британского режиссера Гая Ричи, в 2000 году у них появился на свет сын Рокко, а в 2006-м пара усыновила африканского мальчика Дэвида. После развода экс-супруги сохранили хорошие отношения, и продюсер продолжает участвовать в жизни детей.

Мадонна признавалась поклонникам, что для нее нет ничего важнее, чем дети, и карьера не может сравниться с счастьем быть матерью.

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