Фотографии 65-летней Мадонны без фильтров удивили поклонников

Певица Мадонна выступила в откровенном образе в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимки артистки появились на сайте Daily Mail.

На концерте 65-летняя знаменитость была одета в красную комбинацию, украшенную черным кружевом и стразами. Мадонна дополнила наряд колготками в сетку и высокими кожаными сапогами на каблуках с белой шнуровкой. Артистка вышла на сцену с ярким макияжем и укладкой. Читатели Daily Mail не оценили образ знаменитости. Некоторые раскритиковали внешность и наряд певицы.

"Мне за нее неловко, у нее ужасное лицо, руки в морщинах. Хотелось бы, чтобы она выбрала одежду, которая подойдет ее внешности", "Посмотрите на нее. Это так грустно", "Она сильно постарела", "Она выглядит отвратительно", - писали интернет-пользователи.

На прошлой неделе поклонники певицы Мадонны Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден подали иск против певицы из-за задержки ее концерта, после которого им пришлось рано вставать. Они потребовали, чтобы артистка, а также площадка и организаторы возместили им убытки, однако сумма ущерба не сообщается.

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