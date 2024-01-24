Под пляшущими на свадьбе женихом и невестой провалился пол

В Италии под женихом, невестой и их гостями провалился пол. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в разгар свадьбы, которую устроили в бывшем монастыре XV века в итальянской области Тоскана. Под танцующими на втором этаже гостями неожиданно провалился пол. Инцидент попал на видео.

В результате десятки человек упали с высоты четырех метров. Больше 30 человек, в том числе жениха и невесту, доставили в больницу с различными травмами. Все пострадавшие остались живы.

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