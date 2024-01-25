Поклонники восхитились снимками Николь Кидман для модного журнала

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась в откровенном образе для модного журнала Vogue Australia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 56-летняя знаменитость предстала в прозрачном кружевном боди черного цвета и со змеей на шее. При этом ее вешний вид дополнили серебряные кольца и солнцезащитные очки в красной оправе.

Поклонники восхитились снимками звезды в комментариях под постом, который набрал более 70 тысяч лайков. "Она икона и легенда", "Я не понимаю, как ты становишься только лучше", "Совершенство", "Богиня красоты", "Так молодо выглядишь", - высказывались они.