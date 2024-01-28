Блогерша раскрыла действенный способ остановить выпадение волос

Инструктор по йоге и блогерша Клаудия Мираллегро раскрыла в TikTok действенный способ остановить выпадение волос, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инфлюэнсерша с никнеймом claudiamirallegro рассказала, что хотела отрастить волосы, однако они были ломкими и регулярно выпадали. По этой причине юзерша опробовала эффективный метод домашнего ухода.

Так, она посоветовала смешать четверть стакана кокосового масла, такое же количество касторового масла и две чайные ложки масла розмарина в одном емкости. Затем, по ее словам, она наносила полученную смесь на кожу головы и по всей длине волос и оставляла на ночь.

Как утверждает Мираллегро, полученное средство помогло ей справиться с облысением и отрастить длинные локоны. "Эта маска помогает улучшить качество прядей", - заключила она.

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