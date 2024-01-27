Супермодель София Ричи впервые станет матерью

Супермодель София Ричи ждет первого ребенка от своего супруга Эллиота Грейнджа. Об этом она рассказала в интервью Vogue.

25-летняя модель снялась, показав округлившийся живот. Она также призналась, что сейчас уже на шестом месяце беременности. И раскрыла пол ребенка - пара ждет девочку.

"За последние шесть месяцев я узнала больше, чем за всю свою жизнь. Она растет довольно быстро, поэтому дата родов немного подвешена в воздухе", - рассказала Ричи.

Она также добавила, что узнала о своей беременности неожиданно.

"Я была уже на четвертой неделе беременности. Я ездила в Милан на Неделю моды и собиралась на показ Prada. Я чувствовала себя ужасно, но не придала этому большого значения. Я думала, это из-за смены часовых поясов", - поделилась модель.

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