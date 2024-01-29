Уборщица попыталась отравить сотрудниц офиса необычным способом

Жительницу Великобритании обвинили в том, что она добавила виагру в кофе коллег и попыталась их отравить. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Kent Online.

62-летняя Керен Бил работала на фабрике в городе Дувре, графство Кент, в течение семи лет. Однажды бухгалтер офиса компании Катрина Грейвнор заметила, что ее растворимый кофе приобрел странный вкус. Она посмотрела в кружку и обнаружила, что в ней плавают синие и белые частицы, а также странная жижа. Испугавшись, что кто-то из коллег подмешивает неизвестные вещества в напитки, она решила установить скрытую камеру в своем кабинете.

Позже, просмотрев записи, ей показалось, что Бил подсыпала что-то в ее банку с растворимым кофе ночью. Через некоторое время на странный вкус кофе пожаловалась другая сотрудница компании, секретарь Джин Смит. О действиях уборщицы сразу сообщили в полицию. В ходе расследования выяснилось, что в две банки кофе, находившиеся в офисе, были добавлены виагра и лекарство для снижения уровня холестерина.

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