В сети обсуждают фото Жан-Клода Ван Дамма с 89-летними родителями

Актер Жан-Клод Ван Дамм опубликовал в личном блоге редкое фото с 89-летними родителями. Звезда "Универсального солдата" отметил, что провел рождественские каникулы с матерью и отцом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подписчики артиста активно прокомментировали его пост в соцсетях с семейным кадром: "Вы копия матери", "Как я рада видеть ваших родителей", "Вы прекрасный сын", "Иметь отца и мать в вашем возрасте - это невероятное счастье", "Вы очень похожи на свою маму", "Какие милые родители", "Ничего себе, вы же копия матери", "Завидую вашей идиллии", "Как же вам повезло, родители рядом".

Элиана и Юджин Ван Варенберг живут в Бельгии. Артист признавался журналистам, что не смог уговорить родителей переехать в США, поэтому старается чаще прилетать к ним в гости.

Ван Дамм рассказывал в интервью, что в детстве занимался балетом - за это его часто дразнили в школе и даже били. Актер рос скромным ребенком, поэтому не мог дать сдачи. Тогда Юджин Ван Варенберг, который был бухгалтером и владельцем цветочного магазина, записал 10-летнего сына в секцию восточных единоборств. Голливудский актер признавался, что это было переломным моментом в его жизни и он очень благодарен отцу за такое решение.

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