«Ангел» Victoria's Secret примерила парный образ с двухлетней дочерью

Шведская модель и одна из "ангелов" Victoria's Secret Эльза Хоск устроила фотосессию в парных нарядах с дочерью. Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.

Перед камерой Эльза Хоск позировала с двухлетней дочерью Тууликки Джоан Дейли. Они предпочли для выхода на публику парные образы с денимом. Модель надела джинсовую мини-юбку, рубашку и белый топ. Образ завершили носки, коричневая сумка, солнцезащитные очки и кроссовки. Дочь Хоск позировала в шортах, рубашке, носках и кроссовках. На снимке она держала модель за руку.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как "здоровье".

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