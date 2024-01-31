Неизлечимо больная Селин Дион обратилась к поклонникам

Певица Селин Дион, страдающая от синдрома мышечной скованности, сделала важное заявление. Знаменитость обратилась к поклонникам в Instagram.

55-летняя Селин Дион призналась, что последние несколько лет были для нее "настоящим испытанием". Сначала артистка узнала о своем редком заболевании, а после пыталась научиться жить с ним. Сейчас знаменитость решила снять документальный фильм о синдроме мышечной скованности.

"Я поняла, как сильно мне не хватало возможности видеться со своими поклонниками. Во время своего отсутствия я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании, чтобы помочь другим людям, у кого такой же диагноз", - заявила Дион.

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