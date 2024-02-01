Блогерша раскрыла опасность солнцезащитных очков после потери глаза

Американка лишилась глаза и решила раскрыть неожиданную опасность солнцезащитных очков. Ролик на эту тему появился в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 100 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29-летняя Ханна Оливер из Атланты рассказала, что отказалась от очков во время вождения после потери глаза из-за аксессуара одного люксового бренда. По словам блогерши, во время аварии в ее машине вылетели подушки безопасности, которые разбили линзу в дизайнерских очках на тысячи маленьких осколков.

"Когда я вернулась в сознание и посмотрела в зеркало заднего вида, то увидела, что мое веко нависло. В конечном итоге я потеряла глаз, поскольку осколки перерезали зрительный нерв, что вызвало отслойку сетчатки. Мой глаз выглядел так, будто он прошел через мясорубку. Стекло раздробило его на куски", - поделилась Оливер подробностями происшествия.

Пострадавшая призналась, что несчастный случай изменил ее жизнь, поэтому сейчас она рассказывает людям об опасности солнцезащитных очков. Кроме того, девушка основала собственный бренд очков с небьющимися линзами. "Я частично слепа, и мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь из-за дизайнерских очков", - заключила она.

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