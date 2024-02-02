Бритни Спирс пригрозила Джастину Тимберлейку судом

Американская певица Бритни Спирс пригрозила своему экс-возлюбленному, исполнителю Джастину Тимберлейку, судом. Об этом она сообщила в своем Instagram-акааунте.

За несколько дней до публикации поста с угрозами исполнительница публично извинилась перед артистом за то, что поделилась подробностями их личной жизни в мемуарах "Женщина во мне".

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