61-летняя блогерша удивила подписчиков

Блогерша Рослин Грайнер прошлась в откровенном наряде на камеру и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

61-летняя инфлюэнсерша с никнеймом howrosdoesit разместила видео, в котором позировала в бордовых колготках и черном оверсайз-пиджаке с массивным искусственным цветком. При этом на кадрах видно, что юзерша отказалась от брюк.

Помимо этого, она надела черные туфли на шпильке. Свой образ женщина дополнила сумкой-клатчем и несколькими ожерельями. "Упс. Забыла штаны. В 61 год все еще законодатель моды!" - заявила она.