https://news.day.az/popularblog/1634302.html 61-летняя блогерша удивила подписчиков
61-летняя блогерша удивила подписчиков
Блогерша Рослин Грайнер прошлась в откровенном наряде на камеру и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.
61-летняя инфлюэнсерша с никнеймом howrosdoesit разместила видео, в котором позировала в бордовых колготках и черном оверсайз-пиджаке с массивным искусственным цветком. При этом на кадрах видно, что юзерша отказалась от брюк.
Помимо этого, она надела черные туфли на шпильке. Свой образ женщина дополнила сумкой-клатчем и несколькими ожерельями. "Упс. Забыла штаны. В 61 год все еще законодатель моды!" - заявила она.
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