https://news.day.az/popularblog/1634449.html Деми Мур опубликовала новое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом - ФОТО
Деми Мур опубликовала новое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом - ФОТО
Актриса Деми Мур поделилась новой фотографией с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Как передает Day.Az, снимок с тяжелобольным экс-супругом она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
На фото Мур и Уиллис запечатлены рядом с дочерью Таллулой. Актер одет в голубую футболку, серую толстовку на молнии и брюки. Его образ дополнен кепкой и шарфом.
"Осыпаем нашу Таллулу любовью сегодня, в день ее 30-летия", - подписала снимок Мур.
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