Cамое тяжелое решение в жизни

- Хэмилтон об уходе из Mercedes

Семикратный чемпион "Формулы-1", пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в своих соцсетях назвал уход из команды самым тяжелым решением в жизни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Mercedes был неотъемлемой частью моей жизни с 13 лет. Это решение было самым трудным, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе", - заявил Хэмилтон.

Британец присоединится к Ferrari в сезоне-2025 и станет напарником Шарля Леклера. В Ferrari он останется одним из самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы-1".

Решение британца застало руководство Mercedes врасплох. На фоне новостей о скором уходе Хэмилтона британские СМИ сообщали, что в Mercedes 1 февраля провели внутреннее собрание.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren, где впервые стал чемпионом и выиграл с командой шесть мировых титулов. Нынешнее соглашение Хэмилтона с Mercedes рассчитано до конца 2025 года.

С 2021 года пилот побед не одерживал.

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