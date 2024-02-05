Егор Крид удивил фанатов неожиданной сменой имиджа

Российский певец Егор Крид (настоящее имя - Егор Булаткин) удивил фанатов неожиданной сменой имиджа. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram.

Исполнитель поделился серией снимков, на которых он снял себя в зеркало. На первом фото он предстал с длинными волосами. При этом на заднем фоне запечатлен парикмахер, который держит в руках ножницы. На последующих кадрах артист продемонстрировал новую стрижку. Видно, что Крид решил отказаться от длинных волос.

Поклонники оценили преображение Крида в комментариях под постом, который набрал более 135 тысяч лайков. "Еще одно доказательство того, что ему идут все прически", "Тот человек, которому все к лицу", "Помолодел", "Пора в Голливуде сниматься!", "Старый Егор вернулся", - писали они.