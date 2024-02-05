Айза показала внешность девятилетней давности

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала внешность девятилетней давности и смутила фанатов одной деталью. Соответствующие фото она разместила в Instagram.

38-летняя знаменитость продемонстрировала снимки в одинаковых образах с разницей в несколько лет. Так, на размещенных кадрах звезда предстала в ярко-рыжем коротком парике и голубой шубе из искусственного меха. Помимо этого, она сделала макияж в нейтральных тонах. "Повторила. Спустя девять лет", - подписала она пост.

Подписчики, в свою очередь, оценили внешность Айзы в комментариях под публикацией. "Первоначальное фото лучше. Там Айза. На втором фото кто-то другой. Возможно, Лилуна", "Как будто нет зуба", "Вы такая милая и нежная без новых губ", "Девять лет назад вы красивее и естественнее", "Где не переделанная - кайф", - высказались они.